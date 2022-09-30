Sağlıkçılar promosyon anlaşmasının güncellenmesini istiyor

Manisa Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu bir açıklama yaparak şubat ayında yapılan maaş promosyon anlaşması sonrası Manisalı sağlıkçıların aldığı promosyonların günün şartları ile kıyaslandığında geri kaldığını ifade etti. Irgatoğlu yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere kamu çalışanlarının maaşlarını aldığı banka ile kurum arasında maaş promosyonu anlaşması yapılmaktadır. İlimizde de bu yönde bir anlaşma yapılmış ve detayları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ancak ülke genelinde ve tüm kurumlarda revizyon talebi söz konusu olmuş ve bu doğrultuda talepler ilgili bankalara kurumlar vasıtasıyla iletilmiştir. Ekonomik gelişmelerin mecbur ettiği bu doğal talep maaş promosyon anlaşmalarının enflasyon karşısında eridiğini, tüm kamu çalışanları gibi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının da aldığı promosyonların da günün şartları ile kıyaslandığında geri kaldığını ifade etmektedir. Kamu çalışanlarının gelirlerinde ocak ayından bu yana ciddi oranda artış olmuş ve dolayısıyla geçmiş yıllarda dağıtılan promosyon tutarları yeni yapılan anlaşmalara kıyasla çok düşük kalmıştır. Yaşanan bu gelişmeler ortada iken henüz sözleşmesi devam eden ilimizde çalışanların geçmişte aldıkları tutar huzursuzluğa sebep olmaktadır. Bu itibarla, banka maaş promosyonu protokolleri revize edilerek tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren ortak ve kapsayıcı bir düzenleme yapılması elzem hale gelmiştir. Promosyon anlaşmalarının güncellenmesi hususunda sorumluluk almaları için bakanlıklara ve banka yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak gerekli girişimlerde bulunduk ve gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.