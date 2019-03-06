Sağlıkçılardan döner sermaye için imza kampanyası

Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından döner sermaye oranlarının arttırılması ve döner sermayelerin yükseltilmesi için hayata geçirilen dilekçe kampanyası Manisa'da da başlatıldı.

Manisa'da İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında başlatılan dilekçe kampanyasının sonunda toplanan dilekçelerin Sağlık Bakanlığına teslim edileceğini kaydeden Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, "Hasta, muayene, ameliyat ile tetkik ve tedavilerde sürekli bir artış yaşanırken, çalışanın iş yükü sağlık hizmetlerini bile etkileyecek bir noktada iken çalışanların aldığı döner sermayeler sürekli düşmektedir. Çalışan kazanacak mantığı ile reklamı yapılan döner sermayelerin, artık çalışanlarla hiçbir ilgilisi kalmamıştır. Performansa dayalı döner sermaye sisteminin acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Bakanlıktan sistemin köklü bir şekilde değiştirilmesini istedik. Çalışanların sistemin merkezine alınmasını talep ettik. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yaptığımız görüşmelerde bu konuda yönetmelik çalışması yaptıklarını ifade etmişlerdi. Fakat aradan aylar geçmesine rağmen hala bu konuda somut bir adım atılmamıştır. Performansa dayalı döner sermaye ek ödemeleri neredeyse sıfırlanmıştır. Çalışanlar sabit ek ödemeye mahkum edilmişlerdir. Ekonomisini döner sermayesini de hesaba katarak yapan sağlık çalışanları mağdur olmuşlardır. Döner sermayede kaybolup giden çalışanın emeği, alın teridir. İstenen de lütuf veya ekstra değil, sadece çalışanın hakkıdır. Bu hak teslim edilmelidir." dedi.