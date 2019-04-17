Sağlıklı yaşam için Sandal Divlit'e tırmandılar

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla “Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite” temasıyla düzenlediği etkinlikle protokol üyeleri ve öğrencileri Sandal Divlit Yanardağı'na çıkardı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hem Dünya Sağlık Haftası hem de Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Kula Kaymakamı Kemal Duru, kurum temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrenciler, sağlık ve turizm haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için, Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa Unesco tescilli Jeopark ağı içerisinde yer alan Sandal Divlit Yanardağı'na tırmandılar. Başlangıcını Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun yaptığı yürüyüşte, protokol üyeleri ve öğrenciler ellerindeki pankartlar ile yürüdüler.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “Kula Divlit Yanardağı Sandal mevkiine 'Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite' temalı yürüyüşümüzle vatandaşlarımızda farkındalığı artırmayı ve ilçemizin doğa harikası turizm alanında çevre temizliğinin de önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği günde 10 bin adım atmaktır. Bu bizim postacı yürüyüşü olarak bildiğimiz tempolu 40-45 dakikalık bir yürüyüştür. Ve düzenli olarak her gün yapılmalıdır. En başta vücut ağırlığımızı korumamıza yardımcı olur, obeziteden korur. Obezite ile artan birçok kronik hastalığın ortaya çıkmasını önler veya geciktirir" dedi.

Açık havada yapılan yürüyüşlerin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını da belirten Dr. Kaçar, “Açık havada düzenli yürüyüş hava yollarının elastikiyetini koruduğu, oksijen alış-verişini arttırdığı ve akciğer kapasitesini arttırdığı için astım hastalarının da daha az atakla, daha az ilaçla yaşamını sürdürdüğü belirlenmiştir. Düzenli egzersiz, açık alanda düzenli yürüyüş obeziteden korunmakla birlikte omurga ve eklemlere yapılan baskıyı azaltır, boy uzamasına yardımcı olur, eklemlerimizin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca açık alanda düzenli egzersiz yürüyüş mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin hormonunun salınımını arttırır" diye konuştu.

Yürüyüşe, Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.