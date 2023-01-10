Şahin Ek: "Maliyetleri düşününce minimum karlarla çalışıyoruz"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkan Vekili ve Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek, "Biz vatandaşlarımızın yanındayız, lütfen bizi başka bir tarafta görmesinler. Bu fiyatları söylerken inanın çok zorluk çekiyoruz. Bizlerde isteriz ki ekmek 2 lira, 3 lira olsun. Hem biz kazanalım hem vatandaşımız sıkılmasın ama ülkemizde şu anda bu şartlar yok maalesef." dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkan Vekili ve Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yeni mekanında ağırladı.

Kahvaltı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ek özellikle ekmek fiyatlarıyla ilgili vatandaşların tepkilerine zor yaşam şartları nedeniyle hak verdiklerini ancak fırıncılarında ayakta kalması için bu fiyatların zaruri hale geldiğini söyledi.

Un, doğalgaz, personel, nakliye gibi fırıncıların olmazsa olmazlarına gelen zamları düşününce vatandaşların kendilerine hak vereceklerini söyleyen Şahin Ek; “Biz vatandaşlarımızın yanındayız, lütfen bizi başka bir tarafta görmesinler. Elbette onları kesinlikle haklı buluyoruz, bizde bu fiyatları söylerken inanın çok zorluk çekiyoruz. Bizlerde isteriz ki ekmek 2 lira olsun 3 lira olsun hem biz kazanalım hem vatandaşımız sıkılmasın, ama ülkemizde şu anda bu şartlar yok maalesef. Ben kendimden örnek vereyim, fırınlarımızda çalışanlarımıza aileleriyle birlikte yaklaşık 500 hemşehrimize ekmek kapısı oluyoruz. Maliyetleri düşününce minimum karlarla çalışıyoruz. Zaten herkes şunu biliyor ki eski kazançlar artık yok. Biz ürünlerimizin en iyisini en uygun fiyatlarla halkımıza sunmak ve hemşehrilerimize iş kapısı olmak için elimizden geldiğince bir mücadele içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.