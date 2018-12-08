Salfod'tan Başkan Kayda'ya plaketli teşekkür

Kısa adı SALFOD olan Salihli Fotoğraf Derneği Başkanı ve üyeleri bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Fotomaraton Günleri ve Fotoğraf Yarışması'na verdiği desteklerden dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya plaket takdim ederek teşekkür etti.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kısa adı SALFOD olan Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nesrin Kılıç ve Erhan Yıldırım, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Dernek Başkanı Dönmez, ekim ayında Salihli Belediyesi ve SALFOD işbirliğinde 2'ncisi düzenlenen Fotomaraton Günleri ve Fotoğraf Yarışması'na öncülük ettiği ve her türlü desteği sağladığı için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek plaket takdim etti. Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'na da plaket verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, Salihli halkının fotoğraf sanatına olan yoğun ilgisine vurgu yaparak, belediye olarak bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere her zaman destek olmayı sürdüreceğini söyledi.