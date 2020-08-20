Salgın biterse develer Salihli'de 28 Şubat'ta güreşecek

Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını biterse Salihli Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Salihli Deve Güreşleri Festivali'nin bu yıl yedincisinin 28 Şubat 2021 tarihinde yapılması planlanıyor.

Salihlili Genç Deveciler Hulusi Doğan, Nedim Erturun, Tuna Kılınç ve Ali İhsan Yılmaz, Tertip Komitesi olarak Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek, 28 Şubat'ta yapılması planlanan 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali hakkında bilgiler verdi.

Salihli'de geleneksel hale gelen Deve Güreşi Festivali'nin yedincisini bu yıl 28 Şubat 2021 tarihinde düzenlemeyi planladıklarını belirten Başkan Kayda, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs pandemi sürecinin bitmesi halinde 7. Geleneksel Salihli Deve Güreşleri Festivali'ni gerçekleştirmek istiyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ile Tertip Komitesindeki genç arkadaşlarıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.