Salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatıyla belediye bünyesindeki atıl su borularından yemlik ve su kapları yaptırılarak ilçedeki park ve bahçelere yerleştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle lokanta, restoran gibi iş yerlerinin kapanması, vatandaşların da sokağa çıkmalarının kısıtlanması ile aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmayan Alaşehir Belediyesi, sokak hayvanları için belediyenin elinde bulunan atıl durumdaki eski su borularından mama kabı ve suluk yaptı. Mama kabı ve sulukları park, bahçe ve açık alanlara bırakan belediye ekipleri, ilk etapta park ve bahçelere 24 adet mama kabı ve suluk yerleştirdi. Suluk ve mamalıklar periyodik aralıklarla kontrol edilerek, mama ve sularının dolumu gerçekleştirilecek.

Sokak hayvanları için yapılan çalışmaya bizzat katılarak hayvanları elleriyle besleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bildiğiniz gibi kapanan iş yerlerimiz, lokantalarımız var, restoranlar kapalı. İş yerlerinin kapalı olması ve halkımızın da evde kalmasından dolayı sokak hayvanlarımız gıda kaynaklarına ulaşımda zorluk çekiyorlar. Onların da gıdaya kolay ulaşabilmesi için belirli yerlere mamaları koyabileceğimiz kaplar yaptık. Elimizde bulunan atıl su borularını değerlendirerek, onlara mama kapları, su kapları yaptık. İlk etapta 24 tane bırakacağız. Bunların devamı da gelecek. Otomatik sulukları da koyacağız. Artık sokak hayvanlarımızın da beslenmelerini sağlamış olacağız. Periyodik olarak mamalarını ve sularını koyacağız. Veteriner arkadaşlarımız, personellerimiz ile beraber bakımlarını, onarımlarını dönüşümlü olarak kontrol edecekler. Gıda takviyeleri ve su takviyesi yapacaklar. Sokak hayvanlarımızda artık kolaylıkla gıdaya ulaşabilecekler" dedi.