Salihli açık oto pazarı açıldı

Salihli Belediyesi tarafından Üretici Pazarı ve 2. El Eşya Pazarından sonra yeni pazaryerinde Salihli'nin ilk Açık Oto Pazarı 17 Kasım'da hizmete açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan modern pazaryerinde 17 bin metre kapalı alanda açılan açık oto pazarı, ilk gün olmasına rağmen büyük ilgi gördü. Araç alıp satmak için açık oto pazarına gelen vatandaşlar da, Salihli'de ilk defa hizmete açılan pazardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Salihli'de ilk defa açılan açık oto pazarını gezen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, araçlarını pazara getiren vatandaşlara hayırlı işler diledi. Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte açık oto pazarında incelemelerde bulunan Başkan Kayda, “Bugün ilk defa açılan açık oto pazarı, her Pazar günü hem esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın hem de çevre ilçelerimizden gelen insanlarımızın hizmetinde olacak. Açık oto pazarı, Pazar günleri ilçemiz için önemli bir ticaret alanı olacaktır. Açık oto pazarımız sayesinde hemşehrilerimiz artık oto pazarlarından araç almak için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Araçlarını satmak isteyen vatandaşlarımız hem maddi açıdan hem de zaman açısından tasarruf edecekler. Araç alıp satmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Salihli'de ilk defa açılan olan açık oto pazarına davet ediyorum. Açık oto pazarımız, Salihlimize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.