Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ekipman desteği

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve bölge halkına hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı merkezine ilave diş polikliniği açıldı. Merkeze Hüseyin Rahmi Aksoy Vakfı tarafından son sistem ekipmanlar bağışlandı.

Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Doktor Gökhan Uz, randevu kapasitesinin arttırılarak vatandaşların diş tedavisi erişimine daha hızlı ulaşmalarının sağlandığını, yeni açılan polikliniklerin ise Hüseyin Rahmi Aksoy Vakfı tarafından bağışlanan son sistem ekipmanlarla donatılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki son gelişmeler hakkında bilgi veren Başhekim Doktor Gökhan Uz, diş hekimi sayısı ile poliklinik sayılarının da arttırıldığını söyledi. Uz, “Bilindiği üzere yaklaşık olarak 2 yıl süren COVID-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığımız tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçilmiştir. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri konusunda da bazı tedbirler alınmış olup, süreç içerisindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak acil olmayan elektif girişimsel işlemler mümkün mertebe ertelenmiştir. Ancak, Bakanlığımızın yürüttüğü başarılı aşılama kampanyası neticesinde pandeminin sona ermekte olduğu gerçeği dikkate alındığında diğer sağlık birimlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı birimlerinde de hizmet sunumunun hızlandırılması ve tedavi gereksinimlerinin tam olarak karşılanabilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu amaçla halkımızın ertelenen diş tedavisi ve protez ihtiyacını bir an önce karşılayabilmek için yaptığımız çalışmaların başında mevcut diş hekimi ve poliklinik sayılarımızın arttırılarak hizmet sunumunun aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gelmektedir. Bu doğrultuda öncelikle mevcut randevu kapasitelerimiz arttırılarak halkımızın diş tedavisine erişimi kolaylaştırılmıştır. Aynı zamanda ilave diş polikliniklerinin açılması için yaptığımız girişimler neticesinde Hüseyin Rahmi Aksoy Vakfı tarafından teknolojik olarak son sistem bir Diş Üniti ile yapılacak kanal tedavileri için gerekli tüm malzemeler bağışlanarak Endodonti (Kanal Tedavisi) Uzmanı olan diş hekimimizin kullanımına sunulmuştur. Bu vesileyle Hüseyin Rahmi Aksoy Vakfı'nın kurucularını rahmetle anıyor, başta Vakıf Müdür vekili Hasan Bahaettin Aksoy olmak üzere vakfın yönetiminde görev alan tüm üyelere Salihli halkı ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz adına teşekkür ediyorum. Salihli'miz için hayırlı olsun”