İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli AK Parti İlçe Başkanı Dinç mazbatasını aldı

Bir süre önce yapılan AK Parti Salihli İlçe Kongresi sonrasında yeniden İlçe Başkanı seçilen Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.


Yeniden AK Parti Salihli İlçe Başkanı seçilen Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, Salihli İlçe Seçim Müdürlüğü'ne gelerek mazbatasını aldı. Mazbatalar, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Kemal Bakmaz tarafından verildi.


Mazbata alımı sonrasında konuşan Dinç, “Salihli'ye ve Salihlililere hizmet için var gücümüzle çalışacağız. Birlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kongremizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçilen bütün arkadaşlarımız ile birlikte ilçemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.