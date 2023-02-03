Salihli Anka'dan çifte şampiyonluk

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Anka Spor Kulübü, Manisa'da düzenlenen Yılmaz Korap Futbol Turnuvası'nda çifte şampiyonluk yaşadı. Anka Spor'un U-11 ve U-12 takımı turnuvada şampiyon oldu.

Yunusemre Belediyespor'un merhum kurucu yöneticisi Yılmaz Korap anısına organize edilen Yılmaz Korap Futbol Turnuvası, Evrenos Kasap Emin Kaçar Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 12 takımın katıldığı 2011 kategorisinde ve 10 takımın katıldığı 2012 kategorisinde Salihli Anka Spor Kulübü şampiyon oldu. 2011 kategorisinde 2. Manisa Yıldız Spor, 3. Manisa Şehitler Spor Kulübü, 4. Turgutlu Ege Spor, 2012 kategorisinde ise 2. İzmir Altıngenç Spor Kulübü, 3. Manisa Yıldız Spor Kulübü, 4. Akhisar Belediyespor oldu.

Salihli Anka Spor Kulübü olarak ara tatili çok iyi ve verimli değerlendirdiklerini anlatan Kulüp Antrenörü Nurullah Akyıldız “Geçtiğimiz hafta Altınordu Spor Kulübü'nün 32 takımın katılımı ile düzenlediği turnuvada üçüncü olurken, Manisa'da düzenlenen turnuvada da hem U-11, hem de U-12 takımı şampiyon oldu. Bu gösteriyor ki çalışmalarımızın doğru yolda ve iyi gittiğinin göstergesidir” dedi.