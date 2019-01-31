Salihli Belediye Başkan Adayı Gökçe'den 'Halk Bahçesi' projesi

Gökçe, yaptığı açıklamada Salihli Sarıpınar Mahallesi Halk Bahçesi Projesini tanıttı.

Salihli Halk Bahçesi Projesinin Salihli'nin kültürel ve sosyal hayatına hizmet verecek bir proje olacağını söyleyen Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe, “Türk şiirinin ustalarından Edip Cansever, 'İnsan, yaşadığı yere benzer o yerin huyuna, o yerin toprağına benzer evlerine, sokaklarına, köşe başlarına benzer' diyor

Gerçekten de bir insanın, şehrine baktığında gördüğü tablo sanayisinde gördüğü durum, okul yolunda gördüğü mimari, çarşı ve pazarda gördüğü manzara aslında o insanın zihin dünyasını, o anki ruhi halini ve geleceğini şekillendirir. Takdir edersiniz ki işi, aşı olan, üreten, çarşısı, pazarı hareketli cıvıl cıvıl bir şehirde, yemyeşil tabiatla, çevreyle dost bir ortamda, modern mimari eserler arasında yaşayan bir insanın zihin dünyası daha iyidir. İşte bu düşüncelerle Salihlili hemşerilerimize projelerimizi açıklamaya devam ediyoruz. İşte onlardan birisi Salihli Halk Bahçesi... Salihli Halk Bahçesi, Salihli'nin kültürel ve sosyal hayatına hizmet verecek bir proje olacak. Özel süs bitkileriyle donatılan Halk bahçesinde vatandaşlarımız hem spor yapacak hem de dinleneceği bir alana kavuşacak. Salihli Halk Bahçesi Gümüşçayı kenarında Sarıpınar Mahallesinde beton ve demir tarzı bir yapıdan oluşmayacak tamamen doğal bir alan olacak. Salihli Halk Bahçesi içinde botanik bahçesi, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen biyolojik göleti halkın büyük ilgisini çekecek. Salihli Halk bahçesinde ayrı ayrı türde Salihli'nin doğal yapısına uygun ağaçlar, çalılar, etkinlik çayırı yer alacak. Koşu, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, oturma gruplarının yer alacağı Salihli halk bahçesinin içinde aydınlatmayı destekleyen güneş enerji panelleri de yer alacak. Ayrıca Salihli halk bahçesinde gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen halk kıraathanesi de yer alacak” dedi.