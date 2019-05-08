Salihli Belediye Meclisi, 12 gündemi karara bağladı

Salihli Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini bir kez daha yaşıyoruz. Tüm Salihlili hemşehrilerimin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor, tuttukları oruçların ve yaptıkları ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda, Caferbey Mahallesi ve Durasıllı Mahallesi sınırları içinde bulunan 8 adet trafo yerleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili komisyon raporları, Keli ve Kırveli mahalle sınırları içinde bölgelerin ve çevrelerinin enerji ihtiyacını daha sağlıklı bir şekilde karşılamak amacıyla 2 adet trafo yerinin belirlenmesi talebi, Belediye Plan ve Proje Müdürlüğünün kapatılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesi hususu ile boş ve dolu memur kadro değişiklik cetvelleri görüşülüp karara bağlanırken, 2018 mali yılı kesin hesabı plan ve bütçe komisyonuna, Durasıllı Mahallesi sınırları içinde trafo yeri olarak bırakılması önerilen 4939 nolu parselin plan değişikliği ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan görüş, imar, plan bütçe ile hukuk ve tarifeler komisyonuna, Taytan Mahallesi 187 ada 9 parselin zemininde ticaret kullanım hakkı verilmesi talebi imar komisyonuna, Keli Mahallesi eski 967 yeni 4292 ada 1 parselde 19,12 metrekarelik, Yılmaz Mahallesi eski 1772 yeni 293 ada 2 parselde 334,55 metrekarelik alanlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yatırım İzleme Daire Başkanlığı TEDAŞ Gediz Bölge Müdürlüğü lehine 30 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi talebi ise imar, plan ve bütçe ile hukuk ve tarifeler komisyonuna gönderildi.

Meclis üyesi Metin Durmaz'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanması hususunda meclise bilgi verildiği mayıs ayı toplantısında, sürekli işçilerin Kıdem Tazminatlarının ödenmesi için İller Bankasından Borçlanılması hususunda Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya yetki verilmesi talebi görüşüldü. Kendi isteği ile emekli olan sendikalı 38 işçinin kıdem tazminatını alırken mağdur olmamaları için İller Bankasından 4 milyon 800 bin lira kredi kullanılması için belediye başkanına yetki verilmesi talebi MHP ve AK Partili meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Karara CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ise çekimser kaldı.