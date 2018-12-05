Salihli Belediye meclisi Aralık ayı toplantısı gerçekleşti

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, meclis üyeleri gündeme alınan 12 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, alınan kararların Salihli'ye hayırlı olmasını diledi. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda Doğalgaz Komisyonunda görev yapan mevcut üyeler Osman Vural, İsa Yıldırım, Yunus Candan, Koray Kaplan ve Hidayet Deniz'in Mart ayına kadar görevlerine devam etmesi ve ilçede konut ısıtmalarında kullanılan Jeotermal ile ilgili abonelik bedellerinin döviz cinsinden Türk Lirasına dönüştürülmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. Vatandaşların hasta nakillerindeki sıkıntıların önüne geçmek amacıyla alınan Hasta Nakil Ambulansı Hizmetinde il içeresinde ücretsiz, il dışı için kilometre başına 2 TL, şehit aileleri ve gazilere ücretsiz olarak belirlenen fiyat tarifesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda belediyenin 2018 yılı gider bütçesinde ödeneği yetmeyen kalemler için ek ödenek verilmesi hususuna MHP evet, CHP hayır, AK Parti çekimser kalıp karar oy çokluğu ile kabul edilirken, Yeşilyurt Mahallesinde yer alan işyerinin içkili yer bölgesine alınması talebi de MHP ve CHP'nin kabul, AK Parti'nin red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Kırveli Mahallesi 3600 ada 1 parselin Konut alanından Depolama alanına dönüştürülmesi talebi ve Adala Mahallesi 672 parselin Belediye Hizmet alanına dönüştürülmesi talebi imar komisyonuna havale edildi.

Öte yandan Salihli Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının ise, 7 Ocak 2019 Salı günü saat 20.00'da yapılacağı öğrenildi.