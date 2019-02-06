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Salihli Belediye meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi

Salihli Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Salihli Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 5 maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, alınan kararların Salihli'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.


Boş ve dolu memur kadroları değişiklik talebi cetvelleri ile tam zamanlı sözleşmeli personel ücretlerinin görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edilirken, 8 adet trafo yeri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Bütçe-Hukuk ve Tarifeler ile İmar komisyonuna havale edildi.


Salihli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısının ise 5 Mart Salı günü saat 20.00'de yapılacağı bildirildi.

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