Salihli Belediyesi asansör firmalarını ve yöneticileri bilgilendirdi

Asansör bakımları ve asansörlerde can güvenliği konularının ele alındığı toplantıda, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Makine Mühendisi Oğuzhan Sapmaz, ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği' ile ilgili sunum yaparak asansörlerin bakım, kontrol ve hizmetten men edilme (mühürleme) konularında katılımcılara bilgiler verdi. Bilgilendirme toplantısı sonrasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü ve TSE Manisa Temsilcileri ilçedeki asansör firma temsilcileri ile bina yönetimi firma temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Salihli Belediyesi öncülüğünde asansör güvenliği konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendiklerini belirterek, “2015 yılı Haziran ayında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Asansör İşletme Bakım ve Kontrol' yönetmeliğine göre bina yöneticilerine önemli sorumluluklar yüklendi. Belediyelere de güvenli hale getirilmeyen asansörlerin mühürlenerek güvenli hale getirilene kadar kullanıma kapatılması için yetki verildi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlamasına adına asansör yönetmeliği çerçevesinde belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirerek asansör firmaları ve bina yönetimi temsilcilerini bilgilendiriyoruz” dedi.

Salihli Belediyesinin ev sahipliğinde Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğünden Haluk Ergüzel, Hakan Canlı ve Rıdvan Çetin, TSE Manisa Temsilcisi Muhittin Aydın, Salihli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Selcen Doğan ile birimde çalışan mimarlar ve mühendisler, asansör firma temsilcileri ile bina yönetimi firma temsilcileri katıldı.