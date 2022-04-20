Salihli Belediyesi atık ilaç toplama projesi başlattı

Bölge Manisa Eczacı Odası arasında yapılan protokol ile ilaçların ayrıştırılarak doğaya ve insanlara zarar veremeyecek şekilde imha edilebilmesi için atık ilaç toplama projesi başlatıldı.

Salihli Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" ile atık ilaçların ayrıştırılarak doğaya ve insanlara zarar veremeyecek şekilde imha edilebilmesi için atık ilaç toplama projesi başlattı. Başlatılan çalışma çerçevesinde vatandaşlar, evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları Salihli'de projeye katılan 37 eczane ile Belediye Polikliniğinde bulunan atık ilaç toplama kutularına bırakabilecek. Bu ilaçlar periyodik olarak toplanarak mevzuata uygun şekilde lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilecek.

Salihli Belediyesi ve TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası arasında yapılan atık ilaç toplama protokolü, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Balı arasında imzalandı. Proje ile, ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden imha edileceğini belirten Başkan Kayda, “Projenin amacı tarihi geçmiş veya bozulmuş ilaçların doğru şekilde toplanarak imha edilmesi. Bilinçli atık toplama ve toplumun bu konuda teşvik edilmesi gelecek nesiller için büyük önem taşımakta. Bu sebeple, başlattığımız projeyle çevreye, doğaya ve toplum sağlığına zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanıp, doğru şekilde bertaraf edilmesini hedefliyoruz. Salihli Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu alarak, eczanelerimizin ve vatandaşlarımızın destekleriyle örnek bir çalışma gerçekleştireceğiz. Tarihi geçen ilaçları toplamak ve çevreye zarar vermeden imha edebilmek için vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Salihli Belediyesi ve Manisa Eczacı Odası işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ve Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Balı, 2. Başkan Duygu Elmas Mutlu, yönetim kurulu üyesi Okan Seyrek, Salihli Temsilcisi Davut Gencer, Temizlik İşleri Müdürü Abdullah Demir ve Belediye Çevre Mühendisi Yeliz Mercan Özgür ile birlikte projeye katılan eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıttılar.