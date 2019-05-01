Salihli Belediyesi çalışan işçileri unutmadı

Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa ve çavuşlar ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesini ziyaret ederek mesai başında olan işçilerin 1 Mayıs Bayramını kutlayıp personel ile birlikte yemekte buluştu. Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, özverili bir şekilde çalışarak Salihli'ye ve 102 mahalleye hizmet eden personele teşekkür ederek, “Öncelikle şehir dışında olduğu için programa katılamayan Belediye Başkanımız Zeki Kayda, sizlere selamlarını iletti ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor. Salihli Belediyesi olarak tüm çalışanlarımız ile birlikte büyük bir aileyiz ve şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli 3. Bölge İtfaiye Amirliğini de ziyaret eden Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, görev başında olan itfaiyecilere kolaylıklar dileyerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.