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Salihli Belediyesi camileri pırıl pırıl yaptı

Salihli Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı öncesinde ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan toplam 161 camide başlattığı temizlik çalışmalarını tamamladı.


Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip tarafından, Ramazan ayı öncesinde ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki toplam 161 caminin genel temizlikleri ve halıları yıkanarak Ramazana hazırlandı. Ekipler, camilerin halı, pencere ve avizeleri ile birlikte vatandaşların kullandığı tüm alanlarda detaylı bir temizlik çalışması yaparak çalışmalarını tamamladı.


Rahmetin ve bereketin bol olduğu mübarek Ramazan ayında camilerin daha yoğun bir şekilde kullanıldığını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Ramazan ayının diğer aylara göre önemi daha fazladır. Çünkü Kuran-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Ayrıca bin aydan daha hayırlı olan ‘Kadir Gecesi' bu ay içerisindedir. Vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirmek amacıyla camilerimize bu ay daha sık gitmektedir. Salihli Belediyesi olarak manevi değeri bizler için çok yüksek olan Ramazan ayında ve yıl boyunca camilerimizin temizliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

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