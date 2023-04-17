Salihli Belediyesi çocukları ara tatilde Hacivat-Karagöz ile buluşturdu

Salihli Belediyesinin drama kursu kursiyerleri, geleneksel Türk gölge oyununun kahramanları Hacivat-Karagöz ve ortaoyunu gösterisi ile Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosunda çocuklara keyifli bir etkinlik sundu. Şefika Hazer'in yönetmenliğini yaptığı Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gösterilerini büyük ilgiyle izleyen minik öğrenciler ve çocuklar, bu güzel etkinlikten dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekrem Aysu, yönetmen Şefika Hazer ve oyunculara çiçek takdim ederek oyunu izleyen çocuklar ile birlikte pasta kesti.

Hacivat-Karagöz ile orta oyunu gösterilerinin okullarda da sunulmaya devam edeceği açıklandı.