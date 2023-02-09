Salihli Belediyesi deprem bölgesine iş makinesi ve personel gönderdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından seferber olan Manisa'nın Salihli Belediyesi, Hatay'ın Belen ilçesine arama kurtarma çalışmaları için iş makinesi ve personel gönderdi.

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Salihli Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan 17 personel ile 1 ekskavatör, 1 Beko loder, 1 mobil ikram aracı ve 1 kırıcı-yükleyici iş makinesini deprem bölgesi olan Hatay Belen'e sevk etti. Belediye ekipleriyle birlikte Önallar Beton, Sarıtaş Hafriyat, Kızıltuğ Demir Çelik, Esen Profil, Çakmakoğlu Geri Dönüşüm ve Çelen Makineden kaynak ve elektrik ustası 11 gönüllü sanayi esnafı da deprem bölgesine hareket etti.

Deprem felaketinin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Hatay'ın Belen ilçesine personel ve iş makineleri gönderdiklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemiz personelleri ve iş makinelerimiz ile gönüllü sanayi esnaflarımızı deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere uğurladık. Gün birlik olma günüdür. Tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Değerli mesai arkadaşlarımıza ve gönüllü sanayi esnaflarımıza hayırlı vazifeler, hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.