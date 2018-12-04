Salihli Belediyesi farkındalık çalışması:

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde bulunan engelli geçişlerine park eden araçlarla ilgili bir çalışma gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, Zabıta ekipleri kaldırımlardaki engelli geçişlerine park yapan araç sürücülerine, “Sayın sürücü, engellinin geçişini aldınız engelini de alır mısınız? Hepimizin bir engelli adayı olarak yaşadığımız dünyada engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran engelli geçişlerini bir daha kapatmamanızı, onların farkında olmanızı dileriz.” yazılı broşürler dağıtarak sürücüleri bilgilendirdi.

Engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Hayatlarını zorluklar içinde devam ettirmeye çabalayan ve birçok sıkıntıya göğüs geren bu kardeşlerimizin bizim için önemi ve kıymeti çok büyüktür. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak, kendilerine yetebilen bireyler olarak hayatlarını sürdürmek için gerekli olan her desteği sağlamak temel hedefimizdir. Bu konuda belediyemiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Engelli kardeşlerimizin daima yanlarında ve destekçisiyiz” dedi.