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Salihli Belediyesi ile Vestel işbirliğinde iş arayanlara müjde

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet sürdüren Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan Vestel, Salihli Belediyesi işbirliğinde yeni çalışma arkadaşları arıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet sürdüren Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan Vestel, Salihli Belediyesi işbirliğinde yeni çalışma arkadaşları arıyor.


Vestel İnsan Kaynakları Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “Vestel A.Ş. bünyesinde Manisa'da üretim bantlarında çalıştırılmak üzere 18-40 yaş aralığında kadın/erkek mavi yaka personel alımı yapılacaktır” denilerek Salihli Belediyesinden iş arayanlara duyurulması için destek istendi. İş başvurularının http:/isbasvuru.vestelkariyer.com/maviyaka adresinden yapılacağı bildirildi.


Manisa'dan Türkiye ve Dünyaya beyaz eşya ve elektronik ürünlerin ihracatını gerçekleştiren Vestel'in ülke ekonomisine büyük değer kattığını ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Dünyaya adını duyuran Vestel bünyesinde Salihli'mizden de birçok insanımız çalışıyor. Belediyemiz ile daha önce de işçi alımlarında işbirliği yaptığımız firma, yeni personel alımı konusunda bizden destek istedi. Belediye olarak işçi arayan firmalarımız ile iş arayan vatandaşlarımıza aracılık yaparak destek oluyoruz” dedi.

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