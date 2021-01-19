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Salihli Belediyesi karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı

Salihli Belediyesi tarafından yağan kar sonrası olumsuz hava koşullarından etkilenen ve beslenme olanakları kısıtlanan sokak hayvanları için muhtelif yerlere yem bırakıldı.


Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Allahdiyen, Bahçecik ve Çamurhamamı Mahallelerinde soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışmalar yaparak belirli bölgelere mama ve su bıraktı. Can dostların olası yem sıkıntısı yaşamasının önüne geçmek isteyen ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarına devam ederek şehrin muhtelif noktalarında bulunan kaplara mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyor.

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