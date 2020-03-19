Salihli Belediyesi korona virüse karşı halkı bilgilendiriyor

Özellikle kamusal alanlar ile toplumsal kullanım alanlarında insan sağlığını tehdit eden virüs ve bakterilere karşı ilçe genelinde ilaçlama yaparak yeni tip korona virüse karşı etkin önlemler almayı sürdüren Salihli Belediyesi, şehir merkezinde bulunan raket, durak, LED ekran ve billboardlarda virüsten korunmak için alınabilecek önlem ve tedbirler hakkında hazırlanan görsellerle vatandaşları bilgilendiriyor. Salihli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme video ve tasarımları da, şehrin birçok noktasına vatandaşların görebileceği şekilde LED ekran, raket, durak ve billboardlara asıldı.

İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden virüsün yayılmasının önlenmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. Halk sağlığı açısından toplu yaşanılan yerler ile ortak kullanım alanlarında temizlik ve el hijyenine dikkat etmeleri yönünde vatandaşları uyaran Başkan Kayda, “Sağlık ekiplerimizle istişare ederek toplu kullanılan kamusal alanlarda, park ve bahçelerde, okullarda, sosyal tesislerde, belediye hizmet binası ve kamu kurumlarında, pazar yerlerinde, halk otobüslerinde ve kapalı alanlarda bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı bir şekilde dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız tarafından virüse karşı alınan önlemleri de sosyal medya sayfalarımızdan halkımız ile paylaşıyoruz. Şehir merkezinde bulunan tüm reklam alanlarımızda virüsten korunmak için alınabilecek önlem ve tedbirler hakkında hazırladığımız duyurular ve görsellerle vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz” dedi.