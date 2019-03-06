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Salihli Belediyesi yüz güldürmeye devam ediyor

Salihli Belediyesi tarafından hizmete açılan Gıda Bankası ve Sosyal Market Evi aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal belediyecilik anlamında destek olunurken, engelli vatandaşların da yüzleri akülü tekerlekli sandalye yardımlarıyla gülüyor.


Salihli Belediyesi, 32 yaşında trafik kazası sonucunda yürüme zorluğu çeken Yeşilova Mahallesinde yaşayan Zemzeme İmre'ye akülü tekerlekli sandalye hediye ederek hayatını kolaylaştırdı. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ve Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, Yeşilova Mahallesinde ikamet eden Zemzeme İmre'yi evinde ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın selamını iletip akülü tekerlekli sandalyesini takdim etti. Yapılan yardımla artık daha rahat hareket edebileceğini belirten Zemzeme İmre, Salihli Belediyesine ve Başkan Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.

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