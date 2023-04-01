Salihli Belediyesi'nden 5'i bir yerde açılış

Manisa'nın Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 5'i bir yerde yeni projeler olan Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri, Gümüşçayı Pazaryeri ve Gümüşçayı 1-2 köprülerinin yanı sıra Halk Ekmek Fabrikası'nın toplu açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Salihli Belediyesi ve SANKO Holding işbirliğinde ilçeye kazandırılan Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Salihli'de hizmette 9. yıla girdiğini anlatan Başkan Kayda, "Ortaya koyduğumuz üretken belediyecilik anlayışımız ile Manisa büyükşehir Belediyesi ile el ele sloganı ile yola çıktık. Daha sonra cumhur ittifakıyla daha güçlüyüz dedik, ortaya koyduğumuz bütün projeleri sırasıyla hayata geçirdik” dedi.

“Verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçiriyoruz”

Salihli'de dur-geç köprüleriyle başladıkları hizmet yolunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katkılarıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kayda, “Atatürk Spor Salonu, Modern Pazaryeri, Bedesten Çarşısı ve Yeraltı Otoparkı, Atış Poligonu, sağlık evleri, muhtarlık binaları, sosyal etkinlik alanları, Masal Ormanı Parkı, İktisat Fakültesini ilçemize kazandırdık, caddelerimize prestij kazandırdık, yağmur suyu projesini hayata geçirdik, cumhur ittifakının desteği ile doğalgazı Salihli ve Organize Sanayi Bölgesine getirdik. Gümüşçayı üzerine 2 tane köprü yaptık. Bu köprülere Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya ve Şehit Uzman Çavuş Sergen Çakmak ismini vereceğiz. Sanko Holding işbirliğinde eski cezaevinin bulunduğu alana Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri yaptık. Ayrıca Gümüşçayı Pazaryeri ve Halk Ekmek Fabrikasını yaptık. Bugün düzenlediğimiz toplu açılış töreni ile Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri, Gümüşçayı Pazaryeri ve Gümüşçayı 1-2 köprüleri ve Halk Ekmek Fabrikasını hizmete açıyoruz. Salihli halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Geride kalan 9 yılda Salihli'de 6 köprü yaptıklarını vurgulayan Başkan Kayda, "Şimdi sırada Yılmaz Mahallesi'ndeki Gediz Köprüsü ve Poyrazdamları Köprüsü var. Bu köprüleri de Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde çalışmalarına başladık. En kısa sürede köprüleri tamamlayıp hizmete açacağız” diye konuştu.

“6 milyar TL'nin üzerinde yatırım”

Manisa'nın büyükşehir olduğu 2014 yılından bu yana 17 ilçenin tamamına en güzel hizmetleri götürebilmenin çabasında olduklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Salihli'mizde Zeki Başkanla omuz omuza vererek, bu güzel ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için canla başla çalıştık. Geride bıraktığımız sürede 6 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığımız Manisa'mızda, aslan payını alan ilçelerimiz arasında Salihli'miz daima ön planda oldu. Dur-geç dediğimiz Alaşehir ve Gediz köprüleriyle yaktığımız hizmet meşalesi, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı, Beton Bordür ve Büz Fabrikası, Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Yer altı Otoparkı Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı, Prestij Caddeler, Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Koordinasyon Merkezi ve MABEM binası gibi kısaca özetleyebileceğim sayısız çalışmayı hayata geçirdik” dedi.

Bilen ve Akçay'dan başkanlara teşekkür

Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da birer konuşma yaptı. Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilen ve Akçay, Salihli'ye ve Manisa'ya yapılan yatırımlar nedeniyle Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından hizmetlerin açılışları, dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Toplu açılış törenlerine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak, Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, belediye başkan yardımcıları, il ve ilçe başkanları, milletvekili aday adayları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.