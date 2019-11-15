Salihli Belediyesi'nden AB Proje eğitimi

Yazar Füsun Menşure ile Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Proje Uzmanı Ahmet Tan tarafından verilecek olan eğitim semineri 3 gün sürecek.

Salihli Belediyesi ve Türk Ocakları Salihli Şubesinin işbirliğinde Avrupa Birliği (AB) ve Bakanlık Projeleri Eğitimi konulu bir seminer düzenlendi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Birliği projelerinin öneminden söz ederek hazırlanan projeler sayesinde AB fonlarından gelecek kaynaklarla hem şehrin hem de ülke tanıtımına yönelik çalışmaların kolaylıkla finanse edileceğini söyledi. Düzenledikleri eğitim semineriyle yine bir farkındalık oluşturduklarını belirten Başkan Kayda, “5 yıllık görev süremizde Salihli'mize yüzde 181'lik yatırım gerçekleştirdik ve bu anlamda Türkiye'de rekor kırdık. Sosyal belediyecilik anlamında AB ve Bakanlık projeleri büyük önem taşıyor. Türkiye'nin ilk ve tek Jeopark Belediyeler Birliği'ni kurduk ve çalışmalarımız sonucunda Kula-Salihli Jeoparkı kısa sürede Dünya Jeoparklar Ağı kapsamına alındı. Avrupa Birliği fonlarından hazırladığımız projeler sayesinde ekonomik anlamda yararlanmak istiyoruz. Salihli'mizi, bölgemizi ve ülkemizi tanıtmamız açısından AB projeleri çok önemli. Avrupa Birliği ve Bakanlık Projeleri Hazırlama Eğitim Semineri vermek üzere Salihli'mize gelen yazar Füsun Menşure ile Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Proje Uzmanı Ahmet Tan'a teşekkür eder, tüm katılımcılarımıza başarılar dilerim” dedi.

Eğitim seminerinde yaptığı sunumlarla katılımcıları bilgilendiren Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Proje Uzmanı Ahmet Tan, AB projeleri nasıl hazırlanır, fon avcılığı nedir konularını anlatarak kursiyerlere eğitim verdi. Eğitim seminerine katılan yazar Füsun Menşure de konuşmasında, Salihli'nin bugüne belediyenin ve diğer kurumların imkanlarıyla tanıtıldığını, AB projeleri sayesinde bu tanıtımın bütün ülkelere yönelik gerçekleşeceğini söyledi.

Avrupa Birliği ve Bakanlık Proje Hazırlama konularında düzenlenen eğitim seminerinin cumartesi günü 10.00-17.00 ile Pazar günü 10.00-15.00 saatleri arasında Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda devam edeceği ve isteyenlerin seminere katılabileceği bildirildi.

Öte yandan, 16 Kasım Cumartesi günü saat 16.30'da yazar Füsun Menşure, Atatürk ve Kitap konulu bir söyleşi gerçekleştirerek imza günü düzenleyecek. Yazar Menşure, kitap satışından elde edilecek geliri de Evsizler Derneği'ne bağışlayacağını söyledi.