Salihli Belediyesi'nden "can dostlara sahip çıkalım" çağrısı

Salihli Belediyesi, sokaklarda yaşam mücadelesi veren can dostların mama ve su ihtiyaçlarının karşılanması için duyarlı tüm vatandaşlara, “Evimizin önüne bir kap mama ve bir kap su bırakarak hep birlikte can dostlarımıza sahip çıkalım” çağrısı yaptı. Salihli'de bu hafta içinde sokakta yaşayan can dostların zehirlenerek öldürülmelerini şiddetle kınadıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelenin hiç bir şart altında kabul edilemeyeceğini söyledi. Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin 3 veteriner ve 10 personel ile can dostlara 24 saat hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Durmaz, “Belediyemiz tarafından her türlü imkanlara sahip barınağımızda, can dostlarımızın mama ihtiyaçları karşılanarak tüm tedavileri ve bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı yönetiminde ekiplerimiz, şehrin değişik noktalarında bulunan yem odaklarına can dostlarımız için düzenli olarak mama ve su dağıtımı yapıyor. Her canlının yaşamına saygı duyalım. Sokak hayvanlarını hep birlikte koruyalım, kollayalım, sahip çıkalım” dedi.