Salihli Belediyesinden engelli gence çifte bayram sevinci

Manisa'nın Salihli ilçesinde ayaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Yunus Akyol, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından hediye edilen tam donanımlı akülü engelli aracıyla çifte bayram yaşadı.

Salihli Belediyesi, engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla yardımlarını sürdürüyor. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden ve geçen yıl yüksekten düşme sonucunda yürüyemeyen yüzde 96 engeli bulunan Yunus Akyol'a bayram hediyesi olarak akülü sandalye hediye etti. 25 yaşında olduğunu ifade eden Yunus Akyol, akülü sandalye ile her yere rahatlıkla gidip gelebileceğini söyleyerek, “Zeki Başkanımın bana bayram hediyesi olarak gönderdiği akülü sandalye beni çok mutlu etti. Zeki Başkanıma çok teşekkür ediyorum şimdiden bayramını kutluyorum” dedi. Yunus Akyol'u Yeşilyurt Mahallesindeki evinde ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, akülü sandalyeyi teslim etti.