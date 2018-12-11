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Salihli Belediyesi'nden hasta nakil ambulansı hizmeti

Salihli Belediyesi sağlık alanında vatandaşlara kolaylık sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla tam donanımlı hasta nakil aracını hizmete sundu.


Salihli ilçe merkezi ile 102 mahallede gerçekleştirdikleri çalışmalarla verilen sözleri yerine getirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kırveli, Güneş, Gaffar Okkan, Gökçeköy, Çamurhamamı, Sarıpınar, Kabazlı ve Mersinli Mahallelerinde ihtiyaç duyulan sağlık evlerini yaparak vatandaşları sağlık hizmeti ile buluşturduklarını söyledi. Salihli Belediyesi'nin başlattığı hasta nakil ambulansı hizmetinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Kayda, “Salihli Belediyemize ait tüm araçları yeniledik. Sağlıkta tek eksiğimiz, belediyemize ait bir hasta nakil aracımızın olmamasıydı. Bugün tam donanımlı ve sağlık alanında eğitimli personelle birlikte hasta nakil ambulansımız 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacak. İnşallah, hep sağlıklı olalım ve ihtiyaç duymayalım” dedi.


Salihli Belediyesi'nin başlattığı hasta nakil ambulansı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, mesai saatleri içinde 7132640-195 nolu telefonu mesai saatleri dışında ise 153'ü arayarak talepte bulunabilecekleri bildirildi.


Belediye hizmet binası önünde düzenlenen araç tanıtımına, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ünveren, Sağlık İşleri Müdürü Adnan Abadan ile sağlık personeli katıldı.

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