Salihli Belediyesinden okul bahçesine çevre düzenlemesi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri okul bahçesine 3 bin metrekare parke taşı döşedi.

Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda gerçekleştirilen bahçe düzenlemesini Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacak olan okulumuza fen işleri ekiplerimiz bahçe düzenlemesi gerçekleştirerek kilit parke taşı döşüyor. Eğitimden gelen bir belediye başkanı olmanın hep onurunu yaşadım. Öğrencilerimiz ve eğitim kurumlarımız ile camiler ve ibadethaneler bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bugüne kadar birçok okulumuzun çevre düzenlemesini ve tamiratlarını yaptık. Öğrencilerimiz bu eğitim öğretim yılında açılacak okulumuza geldiğinde pırıl pırıl okul bahçesi görecek. Bu anlamda öncelikle özverili çalışmalarından dolayı kendi ekibime ve okul müdürümüze malzeme temininden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte ortak bir iş çıkardık. Öğrencilerimize şimdiden yeni öğretim yılında başarılar, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.