Salihli Belediyesinden sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama

Salihli Belediyesi, ilçe merkezi ile mahallelerde görev yapan ve pandemi döneminde canı pahasına kahramanca mücadele eden doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı çiçeklerle kutladı.

Salihli'deki devlet ve özel hastaneler ile aile sağlık merkezlerinde korona virüs salgını ile mücadele döneminde fedakarca görev yapan doktorları ve sağlık çalışanlarını unutmayan Salihli Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ile mahallelerdeki sağlık kurumlarını tek tek ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanlarına Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın 14 Mart Tıp Bayramı mesajını iletip çiçek takdim etti.

İlçe genelinde görev yapan doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bizlerin sağlığı için gecesini gündüzüne katıp, bu kutsal ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren her bir sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm sağlık şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Pandemi ile mücadelelerinde kahraman sağlıkçılarımızın yanlarındayız. Onlar için ne yapsak az. Onlara vereceğimiz en büyük hediye pandemi kurallarına uymak olacaktır. Bu anlamda maske, mesafe ve temizlik kurallarını gevşetmeden uygulamaya devam etmeliyiz. Hep birlikte mücadele edersek, kazanırız. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.