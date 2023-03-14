Salihli Belediyesinden sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama

Salihli Belediyesi, ilçedeki devlet hastaneleri ve özel hastaneler ile Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı çiçeklerle kutladı.

Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilk olarak belediyenin Prof. Dr. Nusret Fişek Polikliniğini ziyaret ederek burada görev yapan sağlık personelinin bayramını çiçek vererek kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı ziyaretlerinde; İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, ilçedeki özel hastanelerin başhekim ve icra kurulu başkanlarını ziyaret eden Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın 14 Mart Tıp Bayramı mesajını iletip, kurumlarda görev yapan doktorlara ve sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.