İhlas Haber Ajansı

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Salihli Belediyesinden yağış teyakkuzu

Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede şiddetli yağışların yaşamı olumsuz etkilememesi için tüm önemlerini aldı.

Ekipler, kırsal mahallelerdeki su baskınlarına müdahale etti.


Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Birimi, aşırı yağış nedeniyle kırsal bölgelerde meydana gelen su baskınları, dere taşkınlıkları ve yol çökmelerine müdahale etti. Su baskınları nedeniyle harekete geçen belediye ekipleri, bölgeye giderek vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu meydana gelen 23 evdeki su baskını, dere taşkınlıkları ve yol çökmeleri ekipler tarafından giderildi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, şiddetli yağışlarla birlikte olumsuzluk yaşanmaması adına ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.

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