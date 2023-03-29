Salihli Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

Manisa'nın Salihli Belediyesi 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle ilçede belediyeye borcu olan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için harekete geçti.

31 Aralık 2022 öncesinde Salihli Belediyesi'ne emlak, ilan-reklam, çevre temizlik, kira, jeotermal ve işgaliye gibi borcu olup gecikme faizi ve cezaları biriken ve bu yeni fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların, 31 Mayıs 2023'e kadar Salihli Belediyesi, Gelirler Müdürlüğüne müracaat etmeleri istendi.

7440 sayılı kanun borç yapılandırması için kimlik fotokopisi, varis olanlara veraset belgesi ile başvuru yapabileceği öğrenildi.