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Salihli Belediyesinden Yeniköy'e 20 bin metrekare kilit parke taş

Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar kapsamında, Yeniköy Mahallesinde 20 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışmaları başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, kilit parke taş döşeme çalışmalarının başladığı Yeniköy Mahallesini ziyaret ederek Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer'den devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Salihli Belediyesi'nin Büyükşehir yasasıyla birlikte 102 mahallesi olduğunu ve tüm mahallelere eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 6 yıllık görev süresinde köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelere toplam 1 milyon 200 bin metrekare kilit parke taşı döşediklerini söyledi.


Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın 102 mahalleye de eşit hizmet götürdüklerini kaydeden Başkan Kayda, köyden mahalleye dönüşen kırsal yerlere öncelik verdiklerini belirterek, “Kırsalda bulunan önceden köy şimdi ise mahallemiz olan yerlere yol, parke taş döşeme, asfalt, alt ve üst yapı çalışmaları olmak üzere tüm belediye hizmetlerini götürüyoruz. Mahalle bağlantı yolları ile tarım arazi yollarında yaşanacak olan ulaşım zorluğunu ortadan kaldırmak için yaz aylarında çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışmalarımız tüm mahallelerde devam edecek” dedi.


Yeniköy Mahalle muhtarı İdris Özgün ve mahalle sakinleri de, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.

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