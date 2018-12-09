Salihli Belediyespor: 1 - Yıldırım Belediyespor: 3

BAL ekiplerinden Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yıldırım Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden ve Ramiz Turan Stadı'nda oynadığı son 3 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Salihli Belediyespor, ligin 12.haftasında Yıldırım Belediyespor'u konuk etti. Gökhan Özdemir, Yaşar Can Daşdelen ve Tolga Okumuş hakem üçlüsü yönettiği maçta yeşil-beyazlı ekip, rakibine 3-1 mağlup olarak taraftarı önündeki galibiyet hasretine son veremedi. Konuk ekip Yıldırım Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Ali (2) ve Çağrı atarken, ev sahibi Salihli Belediyespor'un tek golünü ise Hamza attı. Salihli Belediyespor'dan Feyzullah maçın son bölümlerinde gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Salihli Belediyespor grupta 11 puanda kalırken, Yıldırım Belediyespor ise puanını 25'e çıkartıp, zirve yarışını sürdürdü. Salihli Belediyespor'un Yıldırım Belediyespor'a 3-1 yenildiği maçta, taraftarlar belediyespor kulüp yönetimine istifa çağrısında bulundu.