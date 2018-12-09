İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli Belediyespor: 1 - Yıldırım Belediyespor: 3

BAL ekiplerinden Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yıldırım Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

BAL ekiplerinden Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yıldırım Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden ve Ramiz Turan Stadı'nda oynadığı son 3 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Salihli Belediyespor, ligin 12.haftasında Yıldırım Belediyespor'u konuk etti. Gökhan Özdemir, Yaşar Can Daşdelen ve Tolga Okumuş hakem üçlüsü yönettiği maçta yeşil-beyazlı ekip, rakibine 3-1 mağlup olarak taraftarı önündeki galibiyet hasretine son veremedi. Konuk ekip Yıldırım Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Ali (2) ve Çağrı atarken, ev sahibi Salihli Belediyespor'un tek golünü ise Hamza attı. Salihli Belediyespor'dan Feyzullah maçın son bölümlerinde gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Salihli Belediyespor grupta 11 puanda kalırken, Yıldırım Belediyespor ise puanını 25'e çıkartıp, zirve yarışını sürdürdü. Salihli Belediyespor'un Yıldırım Belediyespor'a 3-1 yenildiği maçta, taraftarlar belediyespor kulüp yönetimine istifa çağrısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.