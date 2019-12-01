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Salihli Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

Yedi haftadır galibiyet yüzü göremeyen Salihli Belediyespor, evinde seyircisiz oynadığı maçta Bigadiç Belediyespor’u 3-0 yenerek derin bir nefes aldı.

Yedi haftadır galibiyet yüzü göremeyen Salihli Belediyespor, evinde seyircisiz oynadığı maçta Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yenerek derin bir nefes aldı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 11. haftasında Ramiz Turan Stadı'nda Bigadiç Belediyespor'u konuk etti. Ertuğrul Kösterilioğlu, İbrahim Tokuç, Furkan Olcaş hakem üçlüsünün yönettiği seyircisiz maçta Yeşil-beyazlı ekip, rakibini 3-0 yenerek 7 hafta sonra taraftarının yüzünü güldürdü. Maçta Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri Cihat, Bartu ve Furkan attı.


Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, moral açısından önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Yarkın, devre arasına kadar Bornova Yeşilovaspor ve Aliağa Futbol AŞ. İle karşılaşacaklarını belirtti.


Salihli Belediyespor bu galibiyet ile puanını 12'ye yükseltirken, konuk ekip Bigadiç Belediyespor ise 9 puanda kaldı.


Seyircisiz oynanan karşılaşmayı Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Metin Durmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz izledi.

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