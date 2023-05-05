Salihli Belediyespor çeyrek finale galibiyetle başladı

2022-2023 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı, Afyonkarahisar grubunda temsil eden Salihli Belediyespor, ilk maçında Isparta Arena Park Spor'u 3-2 yenerek, şampiyonaya galibiyetle başladı.

2022-2023 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları 126 takımın katılımıyla 22 farklı grup merkezinde başladı. Antrenör Enver Dağlı yönetimindeki Salihli Belediyespor U-18 Takımı, Afyonkarahisar grubunda ilk maçına çıktı. Yeşil-beyazlı ekip ilk maçında karşılaştığı Isparta Arena Park Spor'u 3-2 yenerek, şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.

Zafer Stadı'nda oynanan maçta Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri Emirhan (2) atarken, diğer golü ise rakip kendi kalesine attı. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Salihli Belediyespor U18 takımı, ikinci maçında cumartesi günü saat 15.30'da Zafer Stadı'nda Uşak Ekibi Turan İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final müsabakalarına galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor U18 Futbol Takımı ile Antrenör Enver Dağlı'yı kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, kalan maçlarda genç oyunculara başarılar diledi.

Öte yandan 2022-2023 sezonu U18 Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı, Denizli grubunda temsil eden Manisaspor da ilk maçında Ermaş Muğlaspor'u 2-1 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı.