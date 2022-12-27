Salihli Belediyespor devreye moralli girdi

Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor, Manisa Sanayi Yıldızspor mağlubiyeti ile başladığı ligde, Bağcılar Spor Kulübünü yenerek devre arasına moralli girdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor'da ilk yarı adeta kâbus gibi geçti. Salihli'deki futbol tutkunu iş insanlarının ligin başlamasına bir hafta kala kurduğu genç kadro ile lige katılan Salihli Belediyespor, geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. İlk yarıda rakip fileleri 11 kez havalandıran Salihli Belediyespor, kalesinde 29 gol gördü. Yeşil-beyazlılar 13 maçta topladığı 11 puanla devreye 12. sırada girdi.

Araya moralli girdi

Lige tutunma mücadelesi veren Salihli Belediyespor, ilk yarının son maçında konuk ettiği İstanbul ekibi Bağcılar Spor Kulübünü 2-0'la geçti. Yeşil-beyazlı ekip, mağlubiyetle başladığı ligde, Bağcılar'ı yenerek araya moralli girdi.

İkinci yarı 29 Ocak'ta başlıyor

Öte yandan 14 takımın mücadele ettiği Grup'ta ikinci yarı 29 Ocak'ta başlıyor. Devreye 11 puanla kapatan Salihli Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında sahasında bir başka Manisa ekibi olan Sanayi Yıldızspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda konuk olduğu rakibine 2-1 yenilmişti.