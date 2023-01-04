Salihli Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Salihli Belediyespor, yeni yılın ilk idmanına çıkarak ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

BAL 10.Grup'ta genç kadrosuyla kümede kalma mücadelesi veren Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, Razlı Tesisleri'nde yeni yılın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Devreye 11 puanla 12.sırada giren yeşil-beyazlılar, 29 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maratonuna hazır girmek istiyor. İstanbul ekibi Bağcılar Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek devreye moralli giren Salihli Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında konuk edeceği Manisa Sanayi Yıldızspor'u yenip ikinci yarıya çıkış yaparak başlamak istiyor.

“İyisiyle kötüsüyle ilk devre geride kaldı” diyen deneyimli Teknik Direktör Ferudun Yarkın, “Şimdi önümüzde 13 haftalık ikinci yarı var ve rakiplerimizle çok kritik maçlar oynayacağız. İkinci yarılar hep zor geçse de biz iyi hazırlanmak istiyoruz” dedi.

Genç iş insanlarından tatlı destek

Öte yandan ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekibe, genç iş insanlarından sürpriz ziyaret geldi. Antrenmanı ziyaret eden İsa Çelik, Fırat Tavas, Mert Sönmez ve Furkan Sönmez, takıma tatlı ikramında bulunup, ikinci yarıda başarılar diledi.