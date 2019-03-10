Salihli Belediyespor, İzmirspor'a tek golle yıkıldı

Grupta Salihli Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği İzmirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor ligin 21. haftasında İzmirspor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçta Yeşil-beyazlı ekip, rakibine 1-0 yenildi. Kaan Kara, İbrahim Ethem Potuk ve Müjde Arça hakem üçlüsünün yönettiği maçta konuk ekip İzmirspor'u galibiyete taşıyan tek golü ise 40 dakika da Anıl attı.

Karşılaşmada 2 kırmızı, 6 sarı kart çıktı

Öte yandan Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçta hakem Kaan Kara, gergin anların yaşandığı karşılaşmanın son dakikalarında Salihli Belediyespor'dan Can, İzmirspor'dan Kubilay'ı kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. Maçta hakem Kara ayrıca Salihli Belediyespor'dan Cihat, Selçuk, Kaleci Erman, İzmirspor'dan Çağlar, Mert ve kaleci Uğur'u sarı kart ile cezalandırdı.

Salihli Belediyespor bu sonuçla 23 puanda kalırken, İzmirspor ise puanını 35‘e çıkardı.