Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon

Manisa U18 Futbol Ligi'nde şampiyon olarak adını Türkiye Şampiyonası'na yazdıran Salihli Belediyespor, Kütahya'da oynanan 1.kademe maçlarında da şampiyon oldu.

2021-2022 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları 75 ilden 116 takımın katılımı ile tamamlandı. Manisa U18 Futbol Ligi'ni şampiyon tamamlayan Salihli Belediyespor, 1.kademe grup maçlarını Kütahya'da oynadı. Grup maçlarına 1-1'lik Eskişehir ekibi Şekerspor beraberliği ile başlayan yeşil-beyazlı ekip, 2.maçında ise Afyon ekibi Bolvadin Termalspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip bu maçı 4-0 rahat kazandı ve grup finaline yükseldi. Final maçında Balıkesir ekibi Gömeç Belediyespor'u 1-0 yenmeyi başaran Salihli Belediyespor, Kütahya şampiyonu oldu. Salihli Belediyespor aldığı bu galibiyet ile 1. kademeden 2.kademeye yükselen takım olurken, ilk 20 takım arasına girmeyi başardı.

Kütahya şampiyonu olarak 2. kademeye yükselen Salihli Belediyesporlu futbolcular, maçın ardından antrenörler Enver Dağlı ve Selçuk Hacı ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan 1'nci kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacağı, 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takımın ise final müsabakalarına katılmaya hak kazanacağı öğrenildi.