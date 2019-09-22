Salihli Belediyespor lige beraberlikle başladı

Grupta Manisa'yı temsil eden 3 ekipten birisi olan Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında kendi sahasında konuk ettiği Sandıklıspor ile 0-0 berabere kalarak lige beraberlikle başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında Afyon temsilcisi Sandıklıspor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Taner Çakır, Ömer Kibirlioğlu ve Akın Aydemir hakem üçlüsünün görev yaptığı maçta gol sesi çıkmazken, her 2 takımda lige 1'er puanla başladı.

Sezona 3 puan alarak galibiyetle başlamak istediklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, “Taraftarlarımızla buluştuğumuz ilk maçımızı kazanmak istiyorduk ama 1 puana razı olduk. Yeni oyunculardan oluşan bir ekibiz ve kısa bir hazırlık dönemi geçirdik. Futbolcularımızın mücadelesinden memnunum. Her geçen hafta takımımız daha iyi olacak” dedi.

Karşılaşmayı, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, belediye meclis üyeleri ve taraftarlar izledi.