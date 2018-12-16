Salihli Belediyespor tek attı, 3 puanı kaptı

Salihli Belediyespor deplasmanda konuk olduğu Burhaniye Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör 8. Grupta Manisa'yı Somaspor ve Urganlıspor ile birlikte temsil eden Salihli Belediyespor, ligin 13'üncü ilk devrenin son haftasında deplasmanda Balıkesir ekiplerinden Burhaniye Belediyespor'un konuğu oldu. Burhaniye 8 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yeşil-beyazlı ekip rakibini 1-0 yenerek, ilk devreyi hem galibiyet hem de 3 puanla kapattı. Yeşil-beyazlı ekibi deplasmanda galibiyete taşıyan tek golü ise Ulaş attı.

Salihli Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 14'e yükseltirken, Burhaniye Belediyespor ise 4 puanda kaldı.

BAL 8. Grupta 13. hafta da şu sonuçlar alındı; "Yıldırım Belediyespor 2 - Çiğli Belediyespor 0, Burhaniye Belediyespor 0 - Salihli Belediyespor 1, Urganlıspor 1 - Yalova Kadıköy 2, Altınova Belediyespor 0 - İzmirspor 1, Ödemişspor 1 - Orhangazi Belediyespor 1, Gülbahçespor 1 - Ayvalıkgücü Belediyespor 1"