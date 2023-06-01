Salihli Belediyespor U17'de şampiyon

Salihli Belediyespor, 2022-2023 sezonu U17 Futbol Ligi'ni lider bitirerek Manisa şampiyonu oldu.

Antrenör Enver Dağlı yönetimindeki Salihli Belediyespor U17 Futbol Takımı, Manisa 8 Eylül Stadı'nda karşılaştığı Akhisar Yıldırım Spor'u normal süresi 1-1 tamamlanan maçta penaltılarla 5-3 yenerek Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Salihli Belediyespor, U17 Futbol Ligi'nde oynadığı maçlar sonunda grubunu lider bitirerek, son 16 takım arasına girmeyi başardı. Eleme usulü oynadığı ilk maçında Ahmetli Belediyespor'u yenerek son 8 takım arasına giren ve Alaşehir Belediyespor maçını da kazanan yeşil-beyazlılar, yeni bir başarıya daha imza atarak, Türkiye finallerinde Manisa ve Salihli'yi temsil edecek.

Manisa şampiyonu olan Salihli Belediyespor U17 Futbol Takımı ile Antrenör Enver Dağlı'yı tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye finallerinde oynayacakları maçlarda genç oyunculara üstün başarılar diledi.