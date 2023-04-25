Salihli Belediyespor U18 Takımı, Manisa şampiyonu oldu

Salihli Belediyespor, 2022-2023 sezonu U18 Futbol Ligi'nde Manisa şampiyonu oldu. Yeşil-beyazlılar, Denizli ve Afyonkarahisar'da oynanacak çeyrek final müsabakalarında Salihli ve Manisa'yı temsil ederek ilk 20 takım arasına girmek için mücadele edecek.

Salihli Belediyespor, U18 Futbol Ligi'nde oynadığı maçlar sonunda Manisa şampiyonu olarak çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Geçen sezonda da U16 ve U18 Ligi'nde Türkiye genelinde ilk 10 takım arasına girme başarısı gösteren yeşil-beyazlılar, 2022-2023 sezonu U18 Futbol Ligi'nde antrenör Enver Dağlı yönetiminde Manisa şampiyonu olarak yeni bir başarıya daha imza attı. Manisa ve Salihli'yi temsil edecek olan Salihli Belediyespor, Denizli ile Afyonkarahisar illerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarında ilk 20 takım arasına girmek için mücadele edecek.

Manisa şampiyonu olan Salihli Belediyespor U18 Futbol Takımı ile antrenör Enver Dağlı'yı kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, çeyrek final maçlarında genç oyunculara başarılar diledi.