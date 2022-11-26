Salihli Belediyespor'a 20 bin liralık başarı ödülü

Manisa Yerel Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, U-16 ve U-18 Futbol Takımları, büyük bir başarıya imza atarak Manisa Şampiyonu oldu. Şampiyon olan U16 ve U18 takımları, elde ettikleri bu başarı ile Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Salihli Belediyespor'a 2021-2022 sezonunda U16 ve U18 liglerinde elde ettiği performanstan dolayı Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından verilen başarı ödülü ASKF Başkanı Erol Timur tarafından takdim edildi. Yirmi bin liralık başarı ödülü Kulüp Başkanı Serkan Sözer'e ASKF Başkanı Erol Timur tarafından verildi.

Ödül törenine Kulüp Başkanı Serkan Sözer, antrenörler ve futbolcular katıldı.