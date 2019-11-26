İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli Belediyespor'a ceza şoku

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Salihli Belediyespor’a çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Salihli Belediyespor'a çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.


AFDK, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup takımlarından teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor'a ligin 9. haftasında Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Aydın Yıldızspor maçında çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve 2 bin lirada cezası verdi. AFDK ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle Salihli Belediyespor'a ihtar cezası verdi.


AFDK'nın verdiği cezanın ardından Salihli Belediyespor Pazar günü Ramiz Turan Stadı'nda oynayacağı ligin 1.hafta müsabakasında Bigadiç Belediyespor maçını seyircisiz oynayacak.


Öte yandan Salihli Belediyespor, Bergama Belediyespor nedeni ile ceza almış ve Manisa Sanayispor maçını seyircisiz oynamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.